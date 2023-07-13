MTV'de bu detaya dikkat: Verginizi öderken paranızdan olmayın, binlerce liranız boşa gidebilir
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti 1 Temmuz 2023 günü itibarıyla ödenmeye başlandı. Yetkililer, MTV ve trafik para cezasını yatıracak vatandaşlara hayati uyarıda bulundu.
Bütün araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti için ödemek vakit geldi.
Vergisini veya trafik cezasını ödeyecek vatandaşların bazı dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde bulunan açıklamada bu konuya dikkat çekildi. Vatandaşlar sahte internet sitelerine karşı uyarılarak şöyle denildi:
"Başkanlığımız tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) ödeme işlemlerine ilişkin sahte internet siteleri oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu tür sahte internet siteleri ile mükelleflerin kredi kartı, şahsi bilgileri vb. usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışılmaktadır.