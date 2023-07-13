MTV'de bu detaya dikkat: Verginizi öderken paranızdan olmayın, binlerce liranız boşa gidebilir

"Başkanlığımız tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) ödeme işlemlerine ilişkin sahte internet siteleri oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu tür sahte internet siteleri ile mükelleflerin kredi kartı, şahsi bilgileri vb. usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışılmaktadır.