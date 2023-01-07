Milyonları ayaklandıracak EYT iddiası: 'Herkesin emekli olmamasının planları yapılıyor'
Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaş emeklilik hayali kurarken Ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş, tv100'ün ses getiren programlarından Yüzler Kulübü'nde çarpıcı bir iddiada bulundu.
Prof. Dr. Hurşit Güneş, tv100'ün gündem belirleyen programlarından Yüzler Kulübü'nde Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Ekonomiyle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Güneş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, gelir dağılımı, altılı masa, IMF ve 2001'ine dair açıklamalarda bulundu.
Güneş'in açıklamalarından satır başları:
Benim bildiğim orada ciddi bir ekonomist yok. Nebati’nin ağabeyi ekonomiden anlar çünkü sınıf arkadaşımdı. Mahmut öyleydi, onun anladığını biliyorum. İngiltere’de master filan yapmıştı. Boğaziçi’nde de doktora yapıyordu sonra bıraktı. Mahmut’un bildiğini düşünüyorum, Nebati’nin de bilmediğini düşünüyorum.
Bence ekonomideki asıl sıkıntı 2018’den sonra iyiden iyiye depreşti. Cumhurbaşkanı ekonomiyi kendi kendine yönetebileceğini, dini temeller üzerinde hareket ettiği takdirde ekonominin doğru bir yörüngeye gideceğini denemek istedi. Onu deneyince iş bozuldu.
Sadece gelir dağılımında değil servet dağılımında da çok büyük bozukluk var dolayısıyla Türkiye’de olağanüstü bir adaletsizlik var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri içinde en büyük gelir, servet adaletsizliğinden biri Türkiye’de yaşanıyor.