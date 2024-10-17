Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme emekli olmak isteyen memurun belirttiği tarihten önce talebini geri alabileceğine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emeklilik işlemlerinin belirli bir tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinden vazgeçme hakkına sahip olduğunu belirtti.
Olayda Aksaray ili ..... Belediye Başkanlığında yazı işleri müdürü olarak görev yapan davacı, emeklilik dilekçesinin 03 Haziran 2019 tarihi itibarıyla işleme alındığını ve emeklilik başvuru işlemlerinin başlatıldığı yönündeki 03 Haziran 2019 tarihli işlemin iptal edilmesini istedi. Davacı, 9 Nisan 2019’da Aksaray Valiliği’ne sunduğu dilekçede, Belediye Başkanı tarafından zorla imzalatıldığı ve davacının aslında emekli olmak istemediğini iddia etti.
EMEKLİLİK TALEBİNİ İPTAL EDİLMESİNİ TALEP ETTİ
Davacı, 9 Mayıs 2019’da Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik talebinin iptalini talep etti. Ancak, emeklilik işlemleri, 3 Haziran 2019 tarihinde reddedildi. Davacı, 29 Mayıs 2019’da Gülağaç Kaymakamlığı'na başvurarak emeklilik işlemlerinin durdurulmasını talep etti, ancak idare bu tebligatı da kabul etmedi.
Mahkeme, davacının emeklilik hakkından vazgeçebileceğini ve işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek iptal kararı verdi. Bölge İdare Mahkemesi, kararı onayladı. Danıştay ise, emekliye sevk işleminin kamu görevlisinin iradesine dayandığını ve onaydan sonra verilen vazgeçme dilekçesinin geçerliliğinin olmadığını ifade etti. Böylece, davacının emeklilik talebinin 24 Nisan 2019’da onaylanmasının ardından verilen vazgeçme dilekçesinin, emeklilik statüsünün sona erdirilmesi sonucunu doğurmayacağını vurguladı.
Temyiz başvurusu reddedilerek, davacının emeklilik talebinin işleme alınması yönünde yapılan işlemin hukuka uygun olduğu belirtildi. Sonuç olarak, davalı idarenin temyiz istemi reddedilirken, önceki mahkeme kararları da onanmış oldu.