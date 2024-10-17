Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emeklilik işlemlerinin belirli bir tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinden vazgeçme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Olayda Aksaray ili ..... Belediye Başkanlığında yazı işleri müdürü olarak görev yapan davacı, emeklilik dilekçesinin 03 Haziran 2019 tarihi itibarıyla işleme alındığını ve emeklilik başvuru işlemlerinin başlatıldığı yönündeki 03 Haziran 2019 tarihli işlemin iptal edilmesini istedi. Davacı, 9 Nisan 2019’da Aksaray Valiliği’ne sunduğu dilekçede, Belediye Başkanı tarafından zorla imzalatıldığı ve davacının aslında emekli olmak istemediğini iddia etti.