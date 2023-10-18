Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu... Sagopa Kajmer ve Ceza ortak parçada yer alacaktı ama...
Depremzedelerin yararına yapılması planlanan ortak rap albümü projesinin iptal olduğu açıklandı. Açıklamada, Sagopa Kajmer ve Ceza detayı dikkat çekti.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybederken, milyonlarca yurttaş da evini ve işini kaybetti.
Depremin yaralarını sarmak için harekete geçen rapçiler de, ortak albüm yapma kararı almıştı.
Ortak albümde birçok sevilen ismin adı geçerken, konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.
Rapçi Anıl Piyancı, yaptığı açıklamada, depremzedeler yararına yapılacak ortak albüm projesinin iptal olduğunu duyurdu.
Piyancı, birçok müzikseverin yeniden bir araya gelmesini umduğu Sagopa Kajmer ve Ceza ikilisinin bile aynı parçada yer almayı kabul ettiğini ancak "ben bununla düet yapmam" diyen rapçiler nedeniyle projenin iptal olduğunu açıkladı.
Piyancı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Depremzedelere yardım yapmak için düzenleyeceğimiz albüm iptal oldu. Albümde çoğu kişiyi düet yapması için ikna edemedik, Ceza ve Sagopa Kajmer bile ortak parçada yer almayı kabul etmişti buna rağmen "ben bunla düet yapmam" diyen rapçiler oldu.