Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu... Sagopa Kajmer ve Ceza ortak parçada yer alacaktı ama...

Piyancı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Depremzedelere yardım yapmak için düzenleyeceğimiz albüm iptal oldu. Albümde çoğu kişiyi düet yapması için ikna edemedik, Ceza ve Sagopa Kajmer bile ortak parçada yer almayı kabul etmişti buna rağmen "ben bunla düet yapmam" diyen rapçiler oldu.