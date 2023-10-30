Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber: Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibine şok!

İnşaat işçisi olan Çetin, başka bir ev bulamaması nedeniyle kirayı 1.400 lira olarak 3 ay ödedi. Ödeme güçlüğü yaşayan Çetin, daha sonra kirasını yasal olarak belirlenen üst sınır olan yüzde 25'in üzerinde artışla 1.250 lira olarak ödemeye devam etti.