Milyonlarca insana acil uyarı: Dolandırıcılar E-Devlet'te bunu yapmaya başladı

Söz konusu telefon bilgisinin e-devlet sistemi üzerinden güncellenmesi halinde yapılan işlem bilgileri vatandaşın bilgisi dışındaysa cep telefonuna otomatik olarak gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebilecek. Böylece vatandaşın bilgisi dışında tapuda herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilebilecek.