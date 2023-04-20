Milyonlarca insana acil uyarı: Dolandırıcılar E-Devlet'te bunu yapmaya başladı
Son zamanlarda artan ev ve arsa fiyatları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Tapu dolandırıcılarının yapabilecekleri sahtekarlıkların önüne geçmek için milyonlarca vatandaşa e-devlet uyarısı geldi.
tv100.com yazarı Mustafa Zafer, "E-devlet şifrenize sahip çıkın tapuda dolandırılmayın!" başlıklı yazısında dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı.
İşte Zafer'in o yazısı:
Kişisel bilgilerinize ve e-devlet şifrenize sahip çıkarak tapuda dolandırılmanın önünde geçebilirsiniz. Son zamanlarda artan ev ve arsa fiyatları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Tapu dolandırıcılarının yapabilecekleri sahtekarlıkların önene nasıl geçebileceğinizi yazımızda birlikte inceleyelim.
TAPUDA TAŞINMAZIMA NASIL SAHİP ÇIKARIM?
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce alınan önlemler kapsamında vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-devlet'te "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerekmektedir.
Söz konusu telefon bilgisinin e-devlet sistemi üzerinden güncellenmesi halinde yapılan işlem bilgileri vatandaşın bilgisi dışındaysa cep telefonuna otomatik olarak gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebilecek. Böylece vatandaşın bilgisi dışında tapuda herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilebilecek.