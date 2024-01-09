Metropollerin 2023 kaza raporu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kaza oldu? Kazalar nerede meydana geldi?

Geçtiğimiz yıl metropoller İstanbul, Ankara ve İzmir’de pek çok kaza haberi yapıldı.

Türkiye’nin en büyük üç şehrinde toplamda 33 bin 405 kaza olduğu kaydedildi.

Radyo Trafik Yolda, 2023 yılının kaza istatistiklerini açıkladı.

Paylaşılan istatistiklerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 33 bin 405 kaza meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da, 7 bin 402’si Ankara’da, 10 bin 293’ü İzmir’de gerçekleşti. İstanbul’da en çok kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olurken Ankara’da Anadolu Bulvarı, İzmir’de ise Hilal Köprüsü ilk sırada yer aldı.

Veriler ışığında İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılı boyunca meydana gelen kaza sayısı ile en çok kazanın gerçekleştiği yerler belli oldu.