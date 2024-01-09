Metropollerin 2023 kaza raporu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kaza oldu? Kazalar nerede meydana geldi?
Türkiye'nin 3 büyükşehri İstanbul, Ankara ve İzmir'in 2023 yılı kaza raporu yayımlandı. Üç şehrinde toplamda 33 bin 405 kaza meydana gelirken bu kazaların en sık yaşandığı bölgelerde sıralandı.
Geçtiğimiz yıl metropoller İstanbul, Ankara ve İzmir’de pek çok kaza haberi yapıldı.
Türkiye’nin en büyük üç şehrinde toplamda 33 bin 405 kaza olduğu kaydedildi.
Radyo Trafik Yolda, 2023 yılının kaza istatistiklerini açıkladı.
Paylaşılan istatistiklerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 33 bin 405 kaza meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da, 7 bin 402’si Ankara’da, 10 bin 293’ü İzmir’de gerçekleşti. İstanbul’da en çok kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olurken Ankara’da Anadolu Bulvarı, İzmir’de ise Hilal Köprüsü ilk sırada yer aldı.
Veriler ışığında İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılı boyunca meydana gelen kaza sayısı ile en çok kazanın gerçekleştiği yerler belli oldu.
EN ÇOK KAZA SIRASIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
Bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da gerçekleşti. Bu kazaların 43’ü ölümle sonuçlanırken bin 322 kazada ise yaralılar vardı. İzmir’de ise 10 bin 293 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 94’ü ölümlü, bin 443’ü yaralanmalı olarak kayda geçti. Ankara’da da toplam 7 bin 402 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 20'si ölümlü, 359'u yaralanmalıydı.
EN ÇOK HANGİ AYDA KAZA OLDU?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda ve trafiği etkileyen kazalar aylara göre dağıtıldığında mayıs ayı dikkati çekiyor.
İstanbul’da 2023 yılında en çok kaza yapılan ayın mayıs olduğu görüldü. Mayıs ayında bin 508 kaza kayıtlara geçti. Kentte en az kaza yapılan ay ise şubat oldu. Şubatta toplam bin 13 kaza kaydedildi.
İzmir’de de mayıs ayı 962 kazayla en çok kazanın rapor edildiği ay olurken, 733 kazanın meydana geldiği şubat ayı en az kazanın yaşandığı aydı.
Ankara’da ise en çok kaza ekim ayında gerçekleşti. Ekim ayında 835 kaza kayda geçti. Şubat ise 331 kaza ile en az kaza işlenen ay oldu.
KAZA KARA NOKTALARI… EN ÇOK KAZA NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması verilerinin açıklanması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok kazanın meydana geldiği yerler de belli oldu.
İstanbul’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:
· 15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 246 kaza
· D100 Küçükçekmece - 207 kaza
· D100 Haramidere – 193 kaza
· D100 Merter - 163 kaza
· FSM Köprüsü - 178 kaza
· D100 İncirli – 149 kaza
· TEM Dudullu – 140 kaza
· D100 Şirinevler – 139 kaza
· TEM Ispartakule – 138 kaza
· TEM Halkalı – 135 kaza
Ankara’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:
· Anadolu Bulvarı – 475 kaza
· İstanbul Yolu – 367 kaza
· Eskişehir Yolu – 347 kaza
· Konya Yolu – 342 kaza
· Ayaş Yolu – 284 kaza
· Samsun Yolu – 267 kaza
· Sanayi Bulvarı – 98 kaza
· Havaalanı Yolu – 91 kaza
İzmir’de, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:
· Hilal Köprüsü - 242 kaza
· ESBAŞ Alt Geçidi – 234 kaza
· DGM Köprüsü – 219 kaza
· Gaziemir Alt Geçidi – 218 kaza
· DGM-Hilal Köprüsü arası - 214 kaza
· Tepecik Köprüsü - 196 kaza
· Tepecik-Su kemerleri – 177 kaza
· Pınarbaşı-Dökümcüler – 176 kaza
· Bayraklı Tünelleri – 162 kaza
· Ankara Caddesi yan yol – 155 kaza
EGM VE SBM İSTATİSTİKLERİ NE DİYOR?
Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza verileri, “ana yollarda” ve “trafiği etkileyen” kazaları kapsıyor. Ancak bu kriterler haricinde de İstanbul, Ankara ve İzmir’de gün içinde yüzlerce kaza meydana geliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 189 bin 815 kaza meydana geldi. Bu kazaların 135 bin 389’u sadece hasarlı kazalardı, 54 bin 426 kazada ise ölü ya da yaralılar vardı. Bu kazalar sonucu 449 kişi yaşamını yitirirken 72 bin 125 kişi de yaralandı.
Öte yandan, meydana gelen her kaza emniyet istatistiklerine yansımıyor. Özellikle kent içinde meydana gelen hasarlı kazalarda taraflar aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek kaza sürecini emniyet birimlerine yansımadan sonlandırabiliyor. Bu veriler de hesaba katıldığında kentlerdeki kaza sayısı daha da artıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında 377 bin 706 kaza tespit tutanağı düzenlendi.