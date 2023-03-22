MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Vatandaşa sorulan "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunun yanıtları dikkat çekti.

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MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber - Resim: 1

MetroPOLL Araştırma, 23-28 Şubat tarihleri arasında toplam 2118 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Sizce devlet depreme hazırlıklı mıydı?" sorusunu sordu.

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MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber - Resim: 2

Buna göre, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 15,4 olurken "Hayır" yanıtını verenlerin oranı ise 81,9 oldu.

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MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber - Resim: 3

24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre yapılan dağılımda, AKP'ye oy verenlerin yüzde 66,4'ü, MHP'ye oy verenlerin 76.7'si devletin depreme hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

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MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber - Resim: 4

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Twitter'dan paylaştığı yorumunda, "Seçmenlerin yüzde 82’si Kamunun depreme hazırlıklı olmadığına inanıyor" ifadelerini kullandı.

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