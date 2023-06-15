Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak

AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'li uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan da (AFAD) açıklama geldi.

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Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak - Resim: 2

AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak - Resim: 3

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak - Resim: 4

Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

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