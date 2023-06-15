Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak

AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.