Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak
AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'li uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan da (AFAD) açıklama geldi.
AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.