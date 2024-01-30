Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğ'nden yapılan son açıklamaya göre kar şiddetini artıracak, hava sıcaklıkları düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik ve Edirne hariç) Marmara, İç Ege'nin doğusu ile Edremit Körfezi çevreleri, (Burdur hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Edirne dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinde akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu ve Edremit Körfezi çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in doğu ve kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısının ve Çankırı çevrelerinin bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri hafif kar yağışlı
KARAMAN -5°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
SİVAS -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, doğu kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -6°C, 2°C
Çok bulutlu
DÜZCE -2°C, 6°C
Çok bulutlu
SİNOP 4°C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 7°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TOKAT -1°C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -15°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MARDİN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı