Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar şiddetini artıracak, tedbirinizi alın!

EDİRNE 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı