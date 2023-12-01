Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Ege'de sağanak bekleniyor.

Sağanak yağış Meteoroloji
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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 3

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 4

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 5

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 6

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu ve açık

HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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