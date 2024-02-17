Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar yağışı geliyor, tedbirinizi alın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya'nın kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Çankırı, Kayseri ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı