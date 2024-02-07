Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun pek çok noktasında kar ve sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Artvin, Ardahan ve Bitlis'te kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 3

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 5

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 19°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 15°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C

Parçalı çok bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor! - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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