Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı