Meteoroloji'den uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun pek çok noktasında kar ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Artvin, Ardahan ve Bitlis'te kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı