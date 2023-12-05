Meteoroloji'den üç büyük kente uyarı! 3 gün sürecek...

PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.