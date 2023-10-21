Meteoroloji'den son rapor: Yazlıkları kaldırmayın, sisli 'pastırma sıcakları' başladı

*PASTIRMA SICAKLIKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminde, ekim ayının sonundan başlar ve kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.