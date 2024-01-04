Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 18°C
Çok bulutlu
EDİRNE 16°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 16°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 15°C
Çok bulutlu
YOZGAT 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
DÜZCE 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MARDİN 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.