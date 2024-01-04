Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu
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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 2

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 16°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 15°C

Çok bulutlu

YOZGAT 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 16°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 12°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON 16°C

Çok bulutlu, yağmurlu

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MARDİN 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: İl il açıklandı! - Resim: 11
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