Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda yaşanabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı iç ve güney kesimleri ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, sabah saatlerine kadar Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 18°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aksaray ,Niğde ve Karaman, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu