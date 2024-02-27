Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda yaşanabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Hava Durumu
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı iç ve güney kesimleri ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, sabah saatlerine kadar Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 18°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 5

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 6

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Aksaray ,Niğde ve Karaman, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 15°C
Az bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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