Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu, sabah saatlerine kadar Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 18°C

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.