Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.