Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Şubat güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu