Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! 13 il için sarı kod verildi

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı