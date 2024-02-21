Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu