Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülke güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.