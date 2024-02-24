Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var!
Meteoroloji'nin 24 Şubat hava durumu raporuna göre bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. işte 24 Şubat hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre ülke güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGÂR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
EGE: Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 21°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 11°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 17°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 15°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 6°C Parçalı bulutlu KARS °C, 5°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 13°C Parçalı bulutlu VAN °C, 6°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 15°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 15°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı bulutlu