Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı