Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Son haritalı hava durumu raporunda cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına ineceği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MARDİN 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu