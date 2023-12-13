Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Son haritalı hava durumu raporunda cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına ineceği görüldü.

Hava Durumu
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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 2

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MARDİN 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 11
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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 12
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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 13
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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 14
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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve yağmur geliyor, hava buz kesecek! - Resim: 15
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