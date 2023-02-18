Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Dışarı çıkacaklar aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 2-4 dereceye yükseliyor. Türkiye'yi sarsan ve 11 kentimizde yıkıma neden olan deprem bölgesinde de bugün yağış beklenmiyor. İşte il il hava durumu...