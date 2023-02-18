Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Dışarı çıkacaklar aman dikkat
Meteoroloji 18 Şubat için hava tahmin raporunu yayımladı. Cumartesi günü için o bölgelere çığ uyarısı yaptı. Kar yağacak bölgelere şimdiden haber verildi. Dışarıya çıkmadan okumanız gereken 18 Şubat hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 2-4 dereceye yükseliyor. Türkiye'yi sarsan ve 11 kentimizde yıkıma neden olan deprem bölgesinde de bugün yağış beklenmiyor. İşte il il hava durumu...
Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR
Yağışların kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK BATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.