Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.