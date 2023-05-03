Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Mayıs hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 29°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 25°C
Parçalı ve az bulutlu