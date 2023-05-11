Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı illerde beklenen kuvvetli yağışlar nedenyle vatandaşlara uyarı yapılarak olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte 11 Mayıs 2023 Perşembe günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ve Bilecik çevrelerinin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bolu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu