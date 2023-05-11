Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ve Bilecik çevrelerinin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bolu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.