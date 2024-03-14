Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor!

- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20,

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13,