Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; sıcaklığın düşeceği ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK DÜŞECEK
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12,
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14,
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19,
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21,
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20,
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13,
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13,
- Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8,
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17