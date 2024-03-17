Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve toz taşınımına dikkat

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Orta ve Doğu Torosların yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı