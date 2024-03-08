Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölge için fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada; sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Bingöl çevreleri ile Mardin'in batı, Batman'ın kuzey, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış öngörüldüğü bildirildi.
ZAMAN ZAMAN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Açıklamada, genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1000 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
FIRTINA BEKLENTİSİ
Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için dolu, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, "Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 13,
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.),
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, bu sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 19,
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.),
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 10,
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11,
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3,
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15.