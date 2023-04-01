Meteoroloji'den kritik uyarı: 10 kent için sarı alarm verildi!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4-8 derece yükselirken Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sağanak tahmin ediliyor. Fırtınanın hızı ise 10 kentte 70 kilometreyi bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ
Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 70 KM OLACAK
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.