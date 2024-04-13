Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni sıcak havasına karşı kritik uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni sıcak hava dalgasının geleceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Pazartesi gününden itibaren yağışların sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilerek orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz."
YURTTA HAVA DURUMU
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Antep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.