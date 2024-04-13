Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor!

YURTTA HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Antep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.