Meteoroloji'den kritik açıklama: Kar gitti, bu defa sıcak hava geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yapılan açıklamada, hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Doğu kesimler ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR'DA YAĞIŞLI HAVA DURUMU
Öte yandan Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar'da 13 Mart Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken devam eden Perşembe ve Cuma günlerinde de kentte yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise hafta boyu 4-17 derece arasında olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR'DE DON UYARISI
Ayrıca Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de olduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edildiğini aktardı. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artması beklendiğini aktaran Meteoroloji, rüzgârın ise Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edildiğini aktardı.
Eskişehir'in güney kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.
YURTTA HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14,
- İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu (Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 16,
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20,
- Adana: Az bulutlu ve açık 20,
- Antalya: Az bulutlu ve açık 20,
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12,
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11,
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3,
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15.