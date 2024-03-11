Meteoroloji'den kritik açıklama: Kar gitti, bu defa sıcak hava geliyor!

ESKİŞEHİR'DE DON UYARISI

Ayrıca Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de olduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edildiğini aktardı. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artması beklendiğini aktaran Meteoroloji, rüzgârın ise Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edildiğini aktardı.