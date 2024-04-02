Meteoroloji'den kritik açıklama: Cuma günü başlıyor!

"VATANDAŞLAR ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLSUNLAR"

"Özellikle Doğu Anadolu'da kalın kar örtüsü var. O yüzden bu bölgedeki çığ riski hala devam ediyor" diyen Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var. Çığa ek olarak, sıcaklıkların artmasıyla beraber kar erimeleri de hızlandı. Kar erimelerinden dolayı lokal sel veya taşkın tarzı hadiseler olabilir. Ya da yine erimeye bağlı olarak heyelanlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var."