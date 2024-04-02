Meteoroloji'den kritik açıklama: Cuma günü başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, ülke geneline ilişkin 5 günlük hava tahminini paylaştı. Şahbaz, "Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artık yurt genelinde mevsim normalleri civarına kadar inecektir" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, ülke genelinde 5 günlük hava tahminine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.
Yurtta görülen toz taşınımının etkileriyle ilgili konuşan Şahbaz, "Toz taşınımı şu anda Marmara ve kıyı Ege'de daha fazla görünüyor. Yarından itibaren bu tozun daha da azalmasını bekliyoruz" dedi.
"YURT GENELİNDE AZ BULUTLU AÇIK BİR HAVA HAKİM"
Şahbaz, "Yurdumuz şu anda yüksek basınç merkezin etkisinde. Bu sebeple yurdun büyük bir kesiminde az bulutlu açık bir hava hakim. Yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu hava hakim. Çarşamba ve perşembe günleri yine yüksek basıncın etkisi altıında kalmaya devam edeceğiz. Ancak atmosferik sirkülasyonun sebep olacağı özellikle Doğu Karadeniz'de Sinop, Samsun çevrelerinde çarşamba günü yağış bekliyoruz. Perşembe günü ise Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ağrı, Iğdır'da ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde, yüksek bölgelerde sağanak yağışlar görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"SICAKLIKLAR YARINDAN İTİBAREN AZALACAK"
"Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu diyen Şahbaz, "Yarından itibaren sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz. Cuma gününden itibaren de sıcaklıklar artık yurt genelinde mevsim normalleri civarına kadar inecektir" dedi.
"VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN"
"Geçen hafta Afrika üzerinden yükselen tozlar, önce Balkanlar üzerine oradan da ülkemizi etkilemeye başladı" diyen Şahbaz, "Ülkemizde çok büyük etkilerini görmüyoruz. Hayatı çok etkilemesini beklemiyoruz. Raporlarımızda belirttik ancak herhangi bir uyarı yayınlamadık bununla ilgili. Hayatı çok olumsuz etkilemeyecek ama yine de özellikle astım ve solunum rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.
"ÇOK FAZLA ETKİSİNİ GÖRMÜYORUZ"
"Toz taşınımının mevsim normalleri ile bir ilgisi yok" Şahbaz, "Özellikle bu mevsimde bu tip toz taşınımları sıklıkla görünüyor. Akdeniz havzasına inen, Kuzey Afrika'ya inen alçak basınç merkezinin orada kaldırdığı tozlar, yüksek atmosferdeki kuvvetli jet akımlarıyla beraber Avrupa'ya veya bize doğru taşınıyor. Şu anda da özellikle yüksek seviyede toz var ama yerde çok fazla etkisini görmüyoruz" dedi.
"TOZ TAŞINIMI OLMAYACAK ÜLKEMİZDE"
Şahbaz, "Toz taşınımı şu anda Marmara ve kıyı Ege'de daha fazla görünüyor. Önümüzdeki günlerde yarından itibaren bu tozun daha da azalmasını bekliyoruz. Sonraki günlerde de herhangi bir toz taşınımı olmayacak ülkemizde" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLAR ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLSUNLAR"
"Özellikle Doğu Anadolu'da kalın kar örtüsü var. O yüzden bu bölgedeki çığ riski hala devam ediyor" diyen Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var. Çığa ek olarak, sıcaklıkların artmasıyla beraber kar erimeleri de hızlandı. Kar erimelerinden dolayı lokal sel veya taşkın tarzı hadiseler olabilir. Ya da yine erimeye bağlı olarak heyelanlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var."