Meteoroloji'den kritik açıklama: 9 günlük bayram tatili planı yapanlara kötü haber!

"YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR"

"Hafta başından itibaren ülkemizin özellikle güney ve doğusunda aralıklarla yağışlar bekliyoruz" diyen Özdemirci, "Pazartesi günü için Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'de yağışlar var. Yine salı ve çarşamba günü için de ülkemizin özellikle güney ve doğusunda aralıklı yağışlar devam ediyor ve hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz" dedi.