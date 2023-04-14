Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı