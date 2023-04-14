Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora göre Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji
Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimleri ile Edirne, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı - Resim: 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı - Resim: 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den karla karışık yağmur uyarısı - Resim: 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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