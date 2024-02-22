Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı.

Hava Durumu
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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 2

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


EDİRNE 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 4

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 17°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 11
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