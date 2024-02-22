Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yer yer yağmur, kuzeydoğusunun karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
TOKAT 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı