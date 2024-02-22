Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı