Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmezken, kar ve sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir düşüş beklenmiyor. Öte yandan bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.
İşte 20 Şubat hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ 2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Batısının parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar ile kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı