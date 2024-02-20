Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmezken, kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

Hava Durumu Meteoroloji
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir düşüş beklenmiyor. Öte yandan bazı bölgelerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

İşte 20 Şubat hava durumu...

1 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 2

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

2 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 3

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

3 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 4

AKDENİZ
Batısının parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

4 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 5

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu

5 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİNOP 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

6 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar ile kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğusunun kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

8 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

9 10
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat - Resim: 10
10 10