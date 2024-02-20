Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar ile kaplı yüksek kesimlerinde ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı