Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Meteorolojiden istanbul için son dakika hava durumu tahmini geldi. Uzmanlara göre özellikle solunum sıkıntısı çeken vatandaşların dışarı çıkmaması, dışarı çıkacakların ise maskelerini hazır etmesi gerekiyor.

Meteoroloji Hava Durumu
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 1

Son hava durumu tahminine göre; İstanbul’a çöl tozu geliyor. Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İstanbul’un üstüne adeta bir kara bulut gibi çökecek.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 2

Meteoroloji uzmanları çöl tozu sırasında özellikle solunum sıkıntısı olan vatandaşların dikkatli olması ve hazırlık yapması konusunda uyardı.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da bulutların hakim olacağı bir gün öngörülüyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 4

Sıcaklık Değerleri: Sabah en düşük 10 derece olarak ölçülürken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 5

Mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek olan sıcaklık değerleri, gün içinde hafif serin bir hava hissi yaratacak.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 6

Çöl Tozu Uyarısı: Yarın için İstanbul'a çöl tozlarının ulaşacağı bilgisi veriliyor. Bu durum, özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için önem taşıyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 7

Uzmanlar, çöl tozları sebebiyle dışarı çıkarken maske kullanımını öneriyor. Ayrıca, araçların yıkanmaması ve pencerelerin silinmemesi tavsiyesinde bulunuluyor.

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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! - Resim: 8

Deniz Yolculuğu İçin Dikkat: Deniz üzerinden yapılacak seyahatlerde de hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarının yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.

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