Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat!
Meteorolojiden istanbul için son dakika hava durumu tahmini geldi. Uzmanlara göre özellikle solunum sıkıntısı çeken vatandaşların dışarı çıkmaması, dışarı çıkacakların ise maskelerini hazır etmesi gerekiyor.
Son hava durumu tahminine göre; İstanbul’a çöl tozu geliyor. Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İstanbul’un üstüne adeta bir kara bulut gibi çökecek.
Meteoroloji uzmanları çöl tozu sırasında özellikle solunum sıkıntısı olan vatandaşların dikkatli olması ve hazırlık yapması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da bulutların hakim olacağı bir gün öngörülüyor.
Sıcaklık Değerleri: Sabah en düşük 10 derece olarak ölçülürken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak.
Mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek olan sıcaklık değerleri, gün içinde hafif serin bir hava hissi yaratacak.
Çöl Tozu Uyarısı: Yarın için İstanbul'a çöl tozlarının ulaşacağı bilgisi veriliyor. Bu durum, özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için önem taşıyor.
Uzmanlar, çöl tozları sebebiyle dışarı çıkarken maske kullanımını öneriyor. Ayrıca, araçların yıkanmaması ve pencerelerin silinmemesi tavsiyesinde bulunuluyor.
Deniz Yolculuğu İçin Dikkat: Deniz üzerinden yapılacak seyahatlerde de hava koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarının yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması öneriliyor.