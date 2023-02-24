Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak
Meteoroloji, hava durumu raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; İstanbul dahil 41 il için kuvvetli yağmur, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı kritik uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.