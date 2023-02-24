Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.