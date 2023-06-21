Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya ve Van çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.