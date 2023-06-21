Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!
Meteoroloji, 21 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 10 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların kuvvetli olacağı iller de açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya ve Van çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ankara, Giresun, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas ve Aksaray.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz (Trabzon dışında), Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Ordu, Tokat, Ankara'nın güney ve Konya'nın kuzey çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ'ın kıyı ilçeleri, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Karabük, Çankırı, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyi ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.