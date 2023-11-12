Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: 18 ile yağmur çok şiddetli geliyor!
Meteoroloji'den yapılan son uyarıda 18 il için yağış uyarısında bulunuldu. İşte 12 Kasım hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 şehir için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarında vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında “Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında ise “Rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya X hesabından kentteki yağış durumuyla ilgili paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanan olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekipleri 5.231 personel, 2.161 araç ve iş makinesi ile sorun yaşanan noktalara müdahale ediyor. Fırtına dinerken yoğun yağışın da gece yarısından sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli
TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın çevrelerinde kuvvetli, akşam saatlerine kadar Muğla çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu