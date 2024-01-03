Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 2

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 15°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C

Çok bulutlu

KONYA 13°C

Çok bulutlu

YOZGAT 9°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışı yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS 4°C

Çok bulutlu

MALATYA 7°C

Çok bulutlu

VAN 7°C

Çok bulutlu

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

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Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor! - Resim: 11
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