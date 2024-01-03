Meteoroloji'den 'hazır olun' uyarısı: Kar ve sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 15°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ANKARA 12°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C
Çok bulutlu
KONYA 13°C
Çok bulutlu
YOZGAT 9°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 14°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışı yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS 4°C
Çok bulutlu
MALATYA 7°C
Çok bulutlu
VAN 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu