Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre dün etkisini gösteren güneşin yerine kapalı bir havaya bırakacağı ifade edilirken yeni haftadan itibaren yağışların yurdu tekrar etkisi altına alması bekleniyor.
Nisan ayında etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıkların zaman zaman yükseldiği ancak yağışlar nedeniyle aniden düşüşlerin yaşandığı bugünlerde bir günlük yalancı baharın ardından yağışlı hava yeniden gözüktü. Yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde kapalı bir havanın hakim olması beklenirken bazı bölgeler için fırtına alarmı verildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Denizli çevreleri, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Bolu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
HATAY İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu