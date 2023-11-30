Meteoroloji'den çok sayıda bölge için sağanak uyarısı

BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu