Meteoroloji'den birçok ile uyarı: Sağanak geri dönüyor! Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava tahmin raporuna göre birçok il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere Ege kıyılarında vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12 °C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı