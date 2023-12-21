Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. 7 il için sarı ve turuncu kodla uyarı yapılırken yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 2

Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİVAS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KARS 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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Meteoroloji’den 7 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 11
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