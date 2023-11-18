Meteoroloji'den 66 il için uyarı üstüne uyarı geldi: AFAD, AKOM ve Valilik art arda duyurdu
Bugün gelecek yeni yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde ortalama 8-10 derece düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Güneşli ve sıcak hava yarından itibaren yerini yağmur ve soğuğa bırakıyor. Hafta sonu gelen yağışla birlikte Türkiye artık tam manasıyla kış yaşamaya başlayacak. Yarın için de ardı ardına tüm kurumlardan son dakika uyarısı gelmeye başladı.
66 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (18 Kasım) toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye
Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM'DAN HAFTA SONU İÇİN FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek" ifadelerine yer verildi.