Meteoroloji'den 66 il için uyarı üstüne uyarı geldi: AFAD, AKOM ve Valilik art arda duyurdu

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.