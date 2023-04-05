Meteoroloji'den 41 ile uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Meteoroloji birçok il için sağanak yağış kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için uyarıda bulundu. Güneydoğu bölgesi için ise toz taşınımı uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Antep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.