Meteoroloji'den 3 günlük uyarı yapıldı: İstanbul, Ankara ve İzmirliler dikkat!

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu