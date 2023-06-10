Meteoroloji'den 3 günlük uyarı yapıldı: İstanbul, Ankara ve İzmirliler dikkat!
Meteoroloji 10 Haziran 2023 cumartesi günkü hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış şiddetini artıracak. İstanbul, Ankara, İzmir için yeni ise uyarılar yapıldı.
Meteoroloji 10 Haziran 2023 cumartesi günkü hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış şiddetini artıracak. İstanbul, Ankara, İzmir için yeni ise uyarılar yapıldı. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu