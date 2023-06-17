Meteoroloji'den 29 il için uyarı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış açıklaması geldi. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 29 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların su baskını ve sele karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
29 İL İÇİN SARI UYARI! ARALARINDA İSTANBUL DA VAR
Meteoroloji, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta sarı uyarıda bulundu.
Kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.