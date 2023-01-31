Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor!

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu