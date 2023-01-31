Meteoroloji'den 24 il için kar uyarısı: Şiddetli ve sert geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Ankara, İstanbul, Eskişehir dahil en az 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, Salı Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile Salı öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu